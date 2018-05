Siviglia, Caparros: "Sono contento per la vittoria, ringrazio i tifosi"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Joaquin Caparros, tecnico del Siviglia, ha commentato così la vittoria per 1-0 contro la Real Sociedad all’esordio-bis sulla panchina degli andalusi: “E' difficile spiegare le sensazioni che mi ha trasmesso la partita in questo mio ritorno (dopo tredici anni, ndr). Abbiamo giocato bene contro un avversario ostico e sono molto contento per tutti i calciatori, anche coloro che non hanno giocato perché si sono messi a disposizione. Ringrazio anche i tifosi per l'affetto che ci hanno trasmesso: ancora una volta hanno dimostrato di essere fantastici".