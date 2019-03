Siviglia, Carriço: "Battiamo lo Slavia. Machin? Siamo al 100% con lui"

© foto di Federico De Luca

Assieme a Pablo Machin, tecnico del Siviglia, si è presentato in conferenza stampa prima del match di Europa League contro lo Slavia Praga anche il difensore Daniel Carriço. Ecco quanto evidenziato dal Diario de Sevilla in merito alle sue dichiarazioni: "Quella di domani è una gara speciale per me e per tutto il Siviglia. Abbiamo un rapporto particolare con questo trofeo e vogliamo arrivare nuovamente in fondo. Lo Slavia è un avversario complicato, ma dovremo entrare in campo convinti di poter vincere. Lo scarso rendimento difensivo? Dobbiamo migliorare, iniziando da domani. Dovremo rimanere imbattuti in difesa e ne abbiamo parlato. Sappiamo cosa dovremo fare per riuscirci. Machin a rischio esonero? Giocando nel Siviglia c'è sempre la pressione di dover ottenere risultati importanti, di dover vincere. Da parte nostra, del gruppo, siamo al 100% dalla parte del nostro allenatore".