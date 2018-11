Siviglia, Castro: "In Turchia per trionfare. Machin è un vincente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trasferta turca in casa del fanalino di coda europeo Akhisarspor per il Siviglia del presidente José Castro. "Siamo venuti qui per vincere e per superare ora il turno. Dobbiamo farlo, la rosa è all'altezza e nonostante le assenze, siamo capaci di vincere. In futuro possiamo migliorare la rosa, il tecnico Machin è esigente ed è importante: è un vincente, ha questa attitudine ma per i rinforzi aspettiamo l'apertura del mercato".