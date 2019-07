© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Siviglia ha contattato Dani Alves per provare a riportarlo al Sanchez Pizchuan. Il giocatore brasiliano, impegnato in Copa America dove disputerà la finale contro il Perù, è libero dopo l'addio al PSG. L'esterno ex Juventus però, ha risposto picche agli andalusi perché vorrebbe provare un'avventura in Premier League, ultimo grande campionato che manca alla sua collezione. Monchi gli ha comunque confermato che nel caso in cui non dovesse trovare una soluzione a lui congeniale, la porta del Siviglia sarebbe sempre aperta. A riportarlo è Marca.