© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Luka Jovic rischia la bocciatura già in estate. Anche il nuovo acquisto del Siviglia, Munas Dabbur, può già lasciare la sqaudra. L'attaccante non è stato convocato da Julen Lopetegui per la partita d'esordio contro l'Espanyol e non sembra rientrare nei piani del tecnico. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo sono proprio i catalani a interessarsi a lui, considerata la partenza di Borja Iglesias, ceduto al Betis e non ancora sostituito. Il Siviglia per strapparlo al Salisburgo ha pagato 15 milioni e l'unica soluzione al momento percorribile è quella del prestito.