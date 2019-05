Siviglia, dalla Spagna conferme su Di Francesco in pole position

Conferme dalla Spagna per l'avvento di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Siviglia. Il ritorno di Monchi come direttore sportivo fa avanzare la candidatura del tecnico italiano (LINK).

Gli andalusi sono alla ricerca di un sostituto di Joaquín Caparrós, malato di leucemia, e il tecnico italiano è in questo momento in pole position scrive Estadio Deportivo. La squadra e la dirigenza si trovano attualmente in Tanzania per un'amichevole in programma domani. Al ritorno in Spagna si cercherà di chiudere la questione panchina.