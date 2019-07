Siviglia, è tutto un altro Monchi: a inizio luglio ha già speso 107 milioni

© foto di Federico Gaetano

Ramon Verdejo Monchi a Roma, complice probabilmente anche la coda negativa della sua esperienza nella Capitale, sarà probabilmente ricordato come un freddo calcolatore di bilanci, e - basta aprire i social - più per la sua capacità di generare plusvalenze con le cessioni, che non per lo scaldare gli animi a suon di grandi acquisti. Eppure da quando il dirigente ha fatto ritorno nella sua Siviglia, ha mostrato una nuova versione di sé, come una seconda fioritura, operando con grande velocità già in queste primissime battute di mercato. Ad oggi, 7 luglio, Monchi ha già messo a segno sette nuovi acquisti per la squadra andalusa: in ordine alfabetico, Diego Carlos, Luuk De Jong, Joan Jordan, Jules Koundé (il giocatore più pagato nella storia del club), Lucas Ocampos, Sergio Reguilon e Max Wober. Per una spesa complessiva mica da ridere, se si pensa che mancano quasi due mesi completi alla fine del mercato: 107 milioni di euro.