Siviglia, ecco Gonalons: l'ex Roma rientra dopo la frattura al perone

Buone notizie per Maxime Gonalons, centrocampista di proprietà della Roma ma in prestito al Siviglia. Come testimoniato dal profilo Twitter del club spagnolo, infatti, il francese è tornato oggi ad allenarsi, dopo la frattura alla testa del perone della gamba destra occorsagli a inizio stagione.



📸It's great to see you back with the ball, @MaxGonalons!

One day closer to your return👌 #vamosmisevilla #WeNeverSurrender 💪❤ pic.twitter.com/RyrHRGOsCK

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 17 ottobre 2018