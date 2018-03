Siviglia, Escudero: "Trovare la Roma ai quarti sarebbe speciale"

© foto di Giulia Borletto

Il difensore del Siviglia Sergio Escudero ha parlato dopo il successo sul Manchester United, come riportato da As: "Ora qualsiasi squadra sarà complicata da affrontare. Sia loro che noi siamo ai quarti con merito. Affronteremo con voglia qualsiasi squadra ci darà il sorteggio per fare ancora una volta la storia. La Roma? Sarebbe speciale per Monchi. Montella? Il mister ha fatto un grande lavoro da quando è arrivato qua, ha saputo posizionarci in campo al meglio e far rendere tutti al massimo".