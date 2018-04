Siviglia, Estadio Deportivo: "Toccato... però in vita"

"Toccato... però in vita" titola Estadio Deportivo in riferimento alla sconfitta del Siviglia contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League: "Il Siviglia dovrà rimontare all'Allianz Arena dopo essere stato in vantaggio e dare del tu a un Bayern che ha trovato un autogol che ha cambiato il percorso della partita".