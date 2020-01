© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ever Banega è un perno del Siviglia di Lopetegui, eppure il suo contratto è in scadenza a giugno di quest'anno e non ci sono segnali di un rinnovo imminente. Stando a quanto raccontato dagli argentini di TyC Sports, starebbero cominciando a risuonare sirene esotiche nella testa dell'ex Inter. L'Al Ahli avrebbe infatti posto sul tavolo 7 milioni di euro per strappare il centrocampista argentino agli andalusi già nel mese di gennaio. Dalla Turchia, invece, arrivano rumors sul Galatasaray. Il futuro di Banega è tutt'altro che chiaro.