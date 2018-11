Siviglia, Gonalons operato alla gamba sinistra. Tre mesi per il recupero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quest'oggi Maxime Gonalons, centrocampista del Siviglia in prestito dalla Roma, è stato operato a Lione per la frattura del malleolo tibiale della gamba sinistra. L'intervento è perfettamente riuscito e, come reso noto dal sito ufficiale del club andaluso, serviranno almeno tre mesi per rivedere il francese in campo. Lo scrive Vocegiallorossa.it.