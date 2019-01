© foto di Pietro Lazzerini

Estadio Deportivo, quotidiano spagnolo che segue le vicende dei club di Siviglia, questa mattina apre in prima pagina: "Marko Rog atterra". Il centrocampista del Napoli oggi arriverà in Andalusia per effettuare le visite mediche e firmare col Siviglia per il resto della stagione in prestito secco senza diritto di riscatto.