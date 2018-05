Siviglia, idea Milanetto per la direzione sportiva: "Sarebbe un sogno"

Secondo quanto riportato da El Correo il Siviglia starebbe pensando di affidare a Omar Milanetto la direzione sportiva del club. L'ex ds del Genoa è stato vicino alla Roma per volontà di Monchi: "Adoro Siviglia e sarebbe un sogno lavorare per questo club, ma nessuno del club si è messo in contatto con me" ha dichiarato lo stesso Milanetto. Gli andalusi, tuttavia, hanno come obiettivo primario Antonio Cordón, ex ds del Monaco e attuale coordinatore sportivo della Link Internacional Sports Limited che controlla diversi club, fra i quali il Parma.