Nonostante al Benfica non stia brillando, Raul de Tomas (25) ha diversi estimatori in Spagna. Negli occhi di quest'ultimi, probabilmente, l'invidiabile rendimento avuto ai tempi del Rayo Vallecano. L'Espanyol è il club più interessato e vorrebbe chiudere in tempi brevi, ma secondo Estadio Deportivo anche il Siviglia si sarebbe messo sulle tracce dell'attaccante classe '94 per risolvere il problema del gol palesato quest'anno.