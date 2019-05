Siviglia, il Boca chiama Banega: l'ex Inter può tornare in Argentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibile - clamoroso - ritorno in Argentina per Ever Banega. Come riporta Radio Continental, infatti, il centrocampista del Siviglia nelle ultime ore sarebbe stato contattato dal Boca Juniors in vista della prossima stagione e si sarebbe quindi preso qualche giorno di riflessione. L'ex Inter, fino a qualche ora fa, era molto vicino al rinnovo coi biancorossi.