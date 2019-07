© foto di Insidefoto/Image Sport

Si è fatto conoscere al grande calcio grazie ai gol realizzati con la maglia del Celta Vigo dal 2013 al 2016 conquistando anche la maglia della Nazionale spagnola, ora Nolito (32) potrebbe tornare proprio in Galizia per trovare la giusta continuità e il feeling con il gol. Tornato in Spagna nel 2017 dopo la difficile esperienza al Manchester City, nell'ultima stagione Nolito ha giocato appena 17 gare con cinque gol complessivi. Adesso - secondo Marca - il Celta sta pensando di riportarlo a 'casa'.