© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Ever Banega resta ancora tutto da scrivere. Come riporta Estadio Deportivo, infatti, il centrocampista in scadenza di contratto col Siviglia non avrebbe ancora accettato la proposta di rinnovo presentatagli dal ds Monchi. L'ex Inter sta ascoltando tutte le offerte e, prima di un ritorno in Argentina per chiudere la carriera, sarebbe tentato da un'esperienza negli Emirati Arabi. Su di lui, c'è con forza l'Al-Jazira.