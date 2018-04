Siviglia, il presidente Castro: "Voto alto al nostro cammino in Champions"

Il presidente del Siviglia José Castro, intervistato nella zona mista dell'Allianz Arena, ha commentato così l'eliminazione dalla Champions degli andalusi: "La squadra è caduta con orgoglio contro un grande rivale. Abbiamo fatto una Champions magnifica, affrontando due semifinaliste. Il Bayern non è stato capace di batterci stasera (ieri, ndr), così come non ci era riuscito il Liverpool in due partite. Dobbiamo essere molto soddisfatti del nostro percorso. Se dovessi dare un voto al Siviglia in Europa, gli darei senza dubbio un voto molto alto". Lo riporta Estadio Deportivo.