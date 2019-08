Siviglia, il prossimo a partire sarà Wober: trattativa col RB Salisburgo

Maximilian Wober sarà, con ogni probabilità, il prossimo giocatore a salutare Siviglia. Come riporta Diario de Sevilla, Monchi negozia infatti proprio in queste ore la sua cessione al RB Salisburgo per circa 12 milioni di euro. Il difensore austriaco, classe 1998, ha visto il campo solamente in nove occasioni nella scorsa stagione con gli andalusi (da gennaio a giugno).