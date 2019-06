© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Futuro in Spagna per Ianis Hagi. Secondo quanto riferito da Marca, il centrocampista romeno, figlio del grande George e attualmente in forza al Viitorul Constanța, sarebbe molto vicino all'accordo con il Siviglia.

Affare da 6 milioni di euro, guadagnerà anche la Fiorentina: i viola hanno infatti stipulato col Viitorul un accordo che prevede una percentuale sulla rivendita del giovane talento. A consigliare Hagi, anche il ct Cosmin Contra.