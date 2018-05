Siviglia, incerta la permanenza di Sandro. Può tornare all'Everton

Il futuro di Sandro Ramirez al Siviglia si complica. Lo spagnolo, arrivato in inverno in prestito dall'Everton, potrebbe far ritorno in Inghilterra dopo l'esonero di Sam Allardyce, secondo il Mundo Deportivo. Il manager inglese aveva dato il via libera al suo addio in prestito visto che le sue caratteristiche non si adattavano al suo gioco, ma il cambio sulla panchina dei Toffess potrebbe rimescolare le carte e regalargli una nuova opportunità in Premier.