Siviglia, ipotesi turca per Banega: contatti con Fenerbahce e Galatasaray

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con i suoi 31 anni, Ever Banega è ancora una garanzia in mezzo al campo. Anche quest'anno al Siviglia sta ben figurando, dimostrando di essere ancora centrale nel progetto andaluso, ma l'ex Inter non rifiuta di esplorare altre opzioni per il suo futuro. Tra queste c'è l'ipotesi turca. Fenerbahce e Galatasaray hanno mostrato interesse per l'argentino, avviando anche contatti con il suo entourage, ma al momento la priorità del centrocampista rosarino è quella di proseguire la sua esperienza in Spagna, prima di tornare in Argentina - nel suo progetto - per finire la carriera. Lo scrive Estadio Deportivo.