Siviglia, Jesus Navas: "Vittoria ottenuta con pazienza, felice per l'assist"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la vittoria conquistata contro l'Eibar, il Siviglia è salito al secondo posto a -1 da Real e Barcellona primi in classifica. Dopo la gara Jesus Navas ha ammesso la sua soddisfazione per questo inizio: "Abbiamo conquistato tre punti in un campo molto difficile, sapevamo di dover aspettare il nostro momento perché hanno iniziato a pressare molto nel loro stadio e abbiamo dovuto essere pazienti. Sono molto felice per la vittoria e per poter continuare a contribuire con cose importanti come l'assist André Silva ".