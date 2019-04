© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Siviglia sta scandagliando il mercato degli allenatori in vista della prossima stagione, con Eusebio Di Francesco che nelle ultime settimane è sembrato a più riprese vicino alla panchina del Sanchez-Pizjuan. Oltre all'ex Roma, dato come candidato forte per il suo rapporto con Monchi, il club andaluso sta valutando anche il nome di Laurent Blanc. Ma secondo Mundo Deportivo nelle ultime ore ha preso quota anche la candidatura di un altro ex Roma come Rudi Garcia, oggi allenatore dell'Olympique Marsiglia.