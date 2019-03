© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sconfitta ottenuta dal Siviglia in casa dell'Huesca ultimo in classifica lascia Pablo Machín in una situazione estremamente difficile. Il tecnico infatti sta rischiando l'esonero e una nuova battuta d'arresto potrebbe portare a suol licenziamento. Le pessime prestazioni della squadra spagnola in trasferta e il clamoroso crollo in classifica dopo molti mesi che il Siviglia aveva lottato per primi quattro posti, potrebbero portare la società a cambiare allenatore.