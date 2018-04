Siviglia, Layun: "Nessuno può toglierci il sogno di vincere la Coppa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Miguel Layun, esterno destro di proprietà del Porto ma oggi in prestito al Siviglia, parla a Marca della sua esperienza in Spagna e della finale di Copa del Rey contro il Barcellona: "Mi sento felice perché l'ambientamento, grazie alla squadra, alla città e ai tifosi, è stato molto veloce. Il Barcellona? Giocare contro di loro è sempre bello. E' bello potersi misurare con questi club. Nessuno ci può portare via il sogno di alzare la coppa e se continueremo a combattere come abbiamo fatto tutta la stagione, avremo la possibilità di vincere. Vincere per entrare in Europa? Noi dobbiamo concentrarci anche nella Liga e arrivare comunque tra i primi sette. Poi se vinceremo la Coppa la felicità sarà doppia. Il futuro? C'è un diritto di riscatto da parte del Siviglia. Mi piacerebbe molto restare ma dobbiamo aspettare".