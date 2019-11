Siviglia, Lopetegui: "Col Qarabag fedeli alla nostra filosofia di gioco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida di Europa League fra le mura amiche per il Siviglia di Julen Lopetegui. Domani al Sanchez-Pizjuan arriva il Qarabag per una gara che per gli andalusi sarà solo una passerella visto che il pass per i sedicesimi di finale è già stato staccato: "Affronteremo questo match con il massimo rispetto per noi stessi, gli avversari, i tifosi e la competizione stessa. Vogliamo essere fedeli alla nostra idea e alla nostra filosofia, dando il massimo in campo, e conquistare altri tre punti. Per farlo cercheremo di schierare i giocatori più appropriati, quelli con la maggior ambizione di scendere in campo, per far divertire il nostro pubblico. Sotto questo profilo sono molto tranquillo perché ho dei ragazzi che quotidianamente danno tutto per mettermi in difficoltà nelle scelte. In questo senso non aver bisogno di punti ci permetterà di giocare in tranquillità e far sviluppare ancora i margini di crescita del gruppo. Senza pressioni".