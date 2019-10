© foto di J.M.Colomo

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Europa League col Dudelange, l'allenatore del Siviglia Julen Lopetegui ha parlato così: "Non ci regaleranno niente, quindi dovremo affrontare la partita con normalità. Se non sei concentrato e non dai il 100%, rischi di farti male in questa competizione. Dobbiamo rispettare il nostro avversario e pensare a giocare bene. Sottovalutare il Dudelange sarebbe una mancanza di rispetto e di umiltà".