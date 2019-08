Siviglia, Lopetegui: "Pre-season positiva, pronti per il campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il 2-2 arrivato in amichevole contro l'Extremadura, si è conclusa la pre-season del Siviglia e il tecnico Julian Lopetegui si è dimostrato molto soddisfatto: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi che avevamo, ovvero dare a tutti i giocatori molti minuti. Non ci sono stati infortuni, Reguilón e Kjaer hanno riacquistato ritmo e siamo soddisfatti. Abbiamo subito gol negli ultimi minuti e questo dovrebbe aiutarci a crescere e sapere che quei minuti dovranno essere giocati diversamente. La preseason è stata positiva in ogni modo, soprattutto per il carico di minuti e per l'intensità. È importante che tutti siano pronti per la prima gara di campionato. Non vediamo l'ora di iniziare La Liga. Prepareremo la partita contro l'Espanyol con grande entusiasmo e grande voglia di giocare".