Siviglia, Machin: "Akhisarspor sconosciuto ma non ci regalerà niente"

© foto di J.M.Colomo

A un giorno da Siviglia-Akhisarspor, parla Pablo Machin, tecnico degli andalusi. "Non sono molto conosciuti ma nessuno ti regala niente. In Europa non stanno andando bene, in campionato sono ultimi ma se pensiamo di aver già vinto, gli diamo un vantaggio che ci porterà alla sconfitta. Hanno giocatori di qualità, noi affronteremo la gara con professionalità: dobbiamo vincere queste partite ed è l'unica cosa che abbiamo in testa. La formazione? Devo dar fiato ad alcuni, ovviamente, ci sarà l'opportunità per altri di mettersi in mostra".