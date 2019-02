© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Siviglia Pablo Machin, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con la Lazio, ha parlato anche di Andrè Silva, attaccante portoghese in prestito dal Milan: "L'astinenza dal gol? Si sacrifica molto per la squadra e ci dà tantissimo, anche se ultimamente ha segnato meno. Sta giocando al 100% e Ben Yedder beneficia molto della sua presenza in attacco. Non sono quindi per niente preoccupato".