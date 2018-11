Siviglia, Machin: "Domani lo Standard si giocherà le ultime chance"

© foto di J.M.Colomo

Pablo Machin, tecnico del Siviglia, si è presentato in conferenza stampa prima del match di Europa League contro lo Standard Liegi, scontro diretto per la qualificazione ai sedicesimi di finale: "Dobbiamo avere molto chiaro in testa che le ultime chance di qualificazione dello Standard passeranno dalla gara di domani e per questo non dovremo in alcun modo rilassarci. Sarà una gara molto complicata e dovremo dare tutto per garantirci il passaggio del turno. Lo Standard è una squadra che ama avere il possesso del pallone per poi partire in velocità e dovremo tenerlo in considerazione per cercare di imporre il nostro gioco".