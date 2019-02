© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Siviglia Pablo Machin ha parlato dopo il sofferto pareggio contro l'Eibar soffermandosi anche su Marko Rog, centrocampista arrivato dal Napoli in inverno che ancora non ha collezionato neanche un minuto: "Faccio sempre le mie scelte per il bene della squadra. Marko deve ancora adattarsi al meglio ano nostro stile di gioco. La stagione però è ancora lunga, sono certo che presto avrà la sua opportunità di far vedere quanto vale".