Siviglia, Machin: "Sarabia via? No, è felice qui e vuole restare"

L'umiltà di CR7 e una rosa pazzesca: il buongiorno della Juve. Il bilancio del mercato: la rinascita di Milano. De Laurentiis stecca, Ancelotti no. E' stata l'estate dei grandi agenti e intermediari

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Ancelottimo"

Il Mattino in prima pagina: "RibaltaNapoli"

Juve, La Stampa: “CR7 scopre tutta la serie A in una partita”

SPAL, La Nuova Ferrara: "Al via con il botto, derby a Bologna"

Corriere della Sera: “L’Inter non si nasconde più per lo scudetto”

Inter, Il QS titola: "Lautaro-Icardi per un avvio col botto"

Alla vigilia della sfida contro il Rayo Vallecano, il tecnico del Siviglia Pablo Machin in conferenza stampa ha parlato delle speculazioni sul futuro di Pablo Sarabia: "Ha un contratto con il Siviglia e vuole restare. Ciò che appare nei media non deve influire su di noi, lo vedo molto coinvolto, mi ha detto quando abbiamo parlato di voler restare qui. Le sue performance ci dicono che è al 100% dedicato al club".

