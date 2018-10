Siviglia, Machin su Muriel: "Ha tutto per fare grandi cose qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pablo Machin, tecnico del Siviglia, si è espresso oggi in conferenza stampa anche su Luis Muriel. "E' un giocatore da Mondiale, con grandi capacità. Ha le qualità per stare qui: noi dobbiamo dargli fiducia per farlo rendere al meglio ma l'ultima parola spetta a lui. Si sta sforzando e renderà presto al top".