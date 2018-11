Siviglia, Machin: "Superiori all'Akhisar, ma servirà mostrarlo in campo"

© foto di J.M.Colomo

L'allenatore del Siviglia Pablo Machin ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani sul campo dell'Akhisar Belediye: "Tutte le partite sono complicate, anche se sulla carta siamo superiori. Dovremo dimostrarlo sul campo, siamo obbligati a vincere per consolidare il primato. L'Akhisar è una squadra che può metterci in difficoltà, sarà importante mantenere la concentrazione per tutto l'incontro". Nel Gruppo J di Europa League Siviglia, Krasnodar e Standard Liegi hanno tutte 6 punti, mentre l'Akhisar è ultimo con zero lunghezze.