Il Siviglia vuole trattenere Gabriel Mercado (32). Il difensore argentino, in scadenza a giugno, è in Andalusia dal 2016 e potrebbe restarci ancora a lungo. Mundo Deportivo fa sapere che il ds Monchi è disposto a offrire il rinnovo contrattuale all'ex River Plate. In questa stagione, il calciatore sudamericano ha disputato 31 match tra tutte le competizioni.