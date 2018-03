Siviglia, Mercado: "Non ci voleva questa sconfitta. Pensiamo allo United"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 2-0 subito in casa contro il Valencia, il giocatore del Siviglia Mercado si è detto molto deluso: "Non era quello di cui avevamo bisogno, in ogni momento abbiamo cercato di accorciare le distanze ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Non abbiamo avuto la forza di rimontare. Ci manca quella parte di fortuna di cui abbiamo bisogno, abbiamo colpito una traversa. Il Manchester United? Dobbiamo prepararci e dare il meglio per qualificarci".