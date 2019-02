© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Siviglia Roque Mesa ha parlato al termine del successo di Europa League contro la Lazio: "Sapevamo che sarebbe stato complicato, ma siamo entrati in campo con un'ottima mentalità. La partita ha vissuto varie fasi, ma alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo che era passare il turno. L'espulsione di Vazquez ha complicato tutto, poi anche la Lazio è rimasta in 10 e la situazione è tornata alla normalità. Chi non ha seguito la doppia sfida con attenzione può pensare che sia stato semplice, ma è stata dura. La Lazio è una grande squadra e lo sta dimostrando in Serie A".