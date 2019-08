© foto di PhotoViews

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il Siviglia ha alzato a 30 milioni di euro l'offerta per l'esterno offensivo del PSV nonché obiettivo dell'Inter Steven Bergwijn. Il club olandese vorrebbe guadagnare almeno 40 milioni ma sta prendendo in seria considerazione questa nuova proposta. Monchi vuole il giocatore per sostituire Sarabia.