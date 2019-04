Siviglia, Monchi: "Dabbur bel colpo. Scelta tecnico sarà fondamentale"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha parlato a Radio Sevilla dei temi di attualità di casa andalusa:

Il rinnovo di Banega in dubbio dopo l'espulsione e la lunga squalifica? "Un ds non prende decisioni basate su singoli eventi. E' un giocatore importante di grande qualità, ma come tutti può vivere momenti buoni e meno buoni. Sarebbe ingiusto basarsi solo sull'espulsione".

Il prossimo allenatore? "Il tecnico è una figura chiave nel Siviglia così come in tutti gli altri club. E un ds deve capire quello che vuole un allenatore. Ovviamente non posso prendere tutti i giocatori che mi chiede il tecnico, ma è importante definire insieme i profili".

La scelta di Sampaoli? "Fu una decisione di un preciso momento storico. Dopo aver vinto tre Europa League potevamo permetterci di rischiare qualcosa. Ora dobbiamo analizzare la rosa e decidere quale cammino intraprendere. Sicuramente dovrà essere una rosa di qualità e fisicità".

L'arrivo già definito di Dabbur? "E' un giocatore che mi piace, c'è da fare i complimenti a chi ha chiuso l'operazione a prezzi contenuti".

Quali cessioni previste? "Tutti i club del mondo, con le giuste offerte, vendono giocatori. La cosa brutta non è vendere, ma comprare male".