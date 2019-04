Siviglia, Monchi: "Felice per la vittoria del derby e per quella della Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il derby vinto contro il Betis, il direttore generale del Siviglia Monchi ha parlato ai microfoni dei media spagnoli: "È una gioia, una partita importante, non solo perché è un derby ma a causa dei tre punti, in questa città significa molto vincere questo match, abbiamo dato una gioia ai tifosi e siamo orgogliosi della squadra. È stato un gioco tecnicamente molto buono con due squadre che non hanno abbandonato il loro modo di giocare, entrambe sono state fedeli al loro stile. Siamo in lotta per la corsa Champions, ora dobbiamo recuperare alcuni giocatori. Tre vittorie consecutive danno molta fiducia. Personalmente, se prima ero contento del mio ritorno, ora è moltiplicato per un milione. E sono anche più felice perché ha vinto anche la Roma".