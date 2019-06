Siviglia, Monchi mette gli occhi su Hakim Ziyech

© foto di Imago/Image Sport

C'è un nuovo obiettivo per Monchi, ds del Siviglia. Secondo quanto riportato dal Telegraaf, quotidiano olandese, al club andaluso piace molto Hakim Ziyech. L'esterno marocchino con passaporto olandese si è messo in mostra nell'Ajax, ma ha un contratto fino al 2012 con i lancieri. Il suo prezzo si aggira intorno al 30 milioni di euro. L'ex direttore sportivo della Roma aveva avuto contatti durante la scorsa stagione proprio per portarlo in casa giallorossa.