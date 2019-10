Siviglia, Monchi pensa al futuro: nel mirino Lokanga dell'Anderlecht

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come ha sempre fatto, Monchi lavora anche in questo periodo per individuare i profili giusti per potenziare la rosa del suo Siviglia. Per il presente, sì, ma anche per il futuro. L'ultimo crack messo nel mirino risponde al nome di Alber Sambi Lokanga (19), centrocampista dell'Anderlecht e rivelazione dell'anno in Jupiler Pro League. Il club andaluso ha già mandato osservatori a Bruxelles e dalla Spagna informano che al momento il giovane congolese non vuole lasciare la sua squadra d'appartenenza.