Siviglia, Monchi stregato da Koundé: offerti 18 milioni al Bordeaux

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi guarda in Francia per rinforzare la retroguardia del suo Siviglia. Secondo quanto riporta L'Equipe, il primo obiettivo del ds andaluso sarebbe infatti Jules Koundé, centrale classe 1998 del Bordeaux. Per acquistarlo i biancorossi avrebbero già offerto 16-18 milioni di euro, ricevendo però un secco no da parte del club francese, che ne chiede più di 20. Monchi vede in Koundé il nuovo Lenglet ed è pronto così a tornare subito all'attacco.