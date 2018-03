Siviglia, Montella: "C'è da migliorare, oggi scarichi mentalmente"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Montella, allenatore del Siviglia, dopo la sconfitta subita questo pomeriggio sul campo del Leganes. "Dopo un'impresa del genere in Champions consumi molto energie nervose e non tanto fisicamente. Oggi infatti diversi calciatori erano mentalmente scarichi. Dobbiamo abituarci a giocare ogni tre giorni se vogliamo diventare un grande squadre. Non voglio creare polemiche ma c'è qualcosa ancora in cui dobbiamo migliorare".