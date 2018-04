Siviglia, Montella dopo lo 0-4: "Siamo tutti molto arrabbiati per questo ko"

Vincenzo Montella, tecnico del Siviglia, ha commentato così il tonfo esterno per 4-0 in casa del Celta Vigo: “Siamo tutti molto arrabbiati per questo ko, non c'è stata una reazione e non capisco il motivo. Abbiamo iniziato bene, dato la giusta importanza a questa partita e creato le occasioni per segnare. Ripeto: è mancata la tranquillità per rialzarci. Dobbiamo combattere e finire con orgoglio la stagione, dobbiamo raggiungere l'obiettivo di rientrare in Europa e serve lottare fino alla fine”.