Siviglia, Montella: "Futuro? Sono felice qui ma dipende dalla società"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la finale di Copa del Rey persa contro il Barcellona, Vincenzo Montella ha parlato del suo futuro: "Sono qui da quattro mesi, abbiamo fatto la storia, abbiamo raggiunto una finale di Coppa, che abbiamo perso contro un avversario di alto livello, abbiamo pagato qualcosa in campionato, ma abbiamo ancora cinque partite. Ho un contratto e sono felice, è difficile arrivare a metà anno e fare un record e raggiungere una finale, voglio continuare, dipendo dal club, dobbiamo mettere tutto in equilibrio, non solo una cosa".