Siviglia, Montella: "Futuro? Sono tranquillo, per me stagione positiva"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella ha parlato in sala stampa dopo aver incassato la fiducia da parte del presidente Castro: "Il mio viaggio in Italia? Ho letto cose inesatte. Avevo questioni personali da risolvere ed ero stato autorizzato dal club. Io sono motivato e tranquillo, ho visto la squadra desiderosa di migliorare dopo gli ultimi risultati. La scelta di mandare via il ds Arias? Ho un buon rapporto con lui, professionalmente è bravo ma non posso commentare le decisioni del club. Le lamentele dei tifosi? Quando ci sono grandi aspettative e non raggiungi i risultati sperati tutto diventa negativo. Capisco i tifosi, ma per me non è una stagione negativa. Il poco turn-over? Qualcosa ho cambiato, ma non si possono cambiare 4-5 giocatori in ogni partita altrimenti la squadra perderebbe la sua identità. Ora dobbiamo stare uniti, così sarà più facile arrivare in Europa. Futuro? Finiamo la stagione nel miglior modo possibile, poi il club prenderà le proprie decisioni. Io sono tranquillo e ho fiducia nel mio lavoro".